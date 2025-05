Marotta: “Questa è veramente una finale. Orgogliosi di rappresentare l’Italia”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Barcellona valido per la semifinale di ritorno di Champions League: “Un’emozione particolare. Le altre tre volte è arrivata la finale, speriamo anche anche stasera si possa ripetere questa bella esperienza”.

Sul record d’incasso: “Annata molto positiva, una squadra di calcio deve vincere e competere e noi lo stiamo facendo. Sul piano della sostenibilità questa certamente è una stagione appagante”.

poi ha proseguito: “Questa è veramente una finale, tra due squadre che la meriterebbero. Noi ci siamo, supportati da uno splendido pubblico”.

Infine: “Sono serate splendide, non solo per noi ma per tutto il movimento calcistico italiano. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia nella competizione calcistica più importante in Europa”.