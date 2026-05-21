Marotta punge il Milan: “A Milano c’è solo l’Inter. E questo è motivo di orgoglio”

21/05/2026 | 20:51:54

Giornata di festeggiamenti in casa Inter che celebra scudetto e coppa Italia all’Arena Civica di Milano.

Ha parlato ai media presenti Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro.

Queste le sue parole: “Il double è un traguardo straordinario, da celebrare in un contesto unico. Qui si è allenata l’Inter di Herrera, la Grande Inter che ha conquistato due Coppe dei Campioni sotto la presidenza di Angelo Moratti. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Massimo Moratti, poi il tributo non può che andare a tutti i calciatori e al loro leader Cristian Chivu. Il ringraziamento va poi a tutti i tifosi: siete il dodicesimo uomo e siete speciali. Se la squadra vince è anche merito della squadra invisibile, di centinaia di dipendenti dell’Inter che fanno sì che la squadra si esprima al massimo delle proprie possibilità”. Non è mancata poi una frecciatina ai rivali rossoneri: “Abbiamo voluto festeggiare in questa arena perché siamo la squadra della città, l’unica con due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi e questo è motivo di orgoglio”.

Foto: X Inter