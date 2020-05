Marotta: “Protocollo inapplicabile e impossibile da rispettare”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si schiera ed esterna la posizione del club nerazzurro in merito al protocollo della Federcalcio sulla ripresa degli allenamenti. Se lo stesso non verrà modificato, la formazione di Antonio Conte non riprenderà i lavori. non andrà in ritiro. Queste le sue dichiarazioni riportate da Repubblica: “Protocollo inapplicabile, ci è del tutto impossibile rispettarlo. Non vogliamo fare polemica, ma ci è del tutto impossibile provvedere al ritiro previsto dal protocollo”.

Foto: Inter Twitter