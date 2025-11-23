Marotta: “Primo derby con San Siro di proprietà è un fatto storico. Inter a disposizione per aiutare la Nazionale”

23/11/2025 | 20:27:22

Beppe Marotta ha parlato a DAZN prima del derby: “Primo derby con San Siro di proprietà? E’ un fatto storico che fa epoca, è una data che rimarrà nella storia dei club e del calcio italiano, è la prima volta di un’operazione del genere: dobbiamo aver rispetto per quest’icona strutturale e l’obbligo nostro è continuare a farlo costruendo un altro stadi. Il calcio da una parte unisce e dall’altra mette in ballo una competizione in cui bisogna cercare la vittoria: il derby ha un fascino particolare al di là della classifica. Siamo in una fase interlocutoria, l’importante è continuare con questo ruolino positivo: per lo scudetto ci sono ancora tante giornate e tanti rivali. Fermare il campionato per la Nazionale? La Nazionale è un patrimonio per il nostro calcio, noi come club dobbiamo metterci a disposizione per cercare di mettere la squadra nella condizione di fare gli spareggi al meglio. Per noi questa volontà c’è, l’Italia non può partecipare ai Mondiali. I club, l’Inter di sicuro, è giusto si mettano a disposizione”.

foto sito inter