Marotta: “Porte chiuse unico strumento. Juve-Inter domenica o lunedì”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato al termine della riunione di Lega Serie A al Coni: “Lo strumento delle porte chiuse potrebbe essere l’unico per poter portare a termine il campionato alla luce di quelle che sono le restrizioni che giustamente il governo ci sta indicando. Il Consiglio di Lega ha ratificato la proposta delle 20 società c he è quello di riprendere le partite sospese. Questa al momento è la situazione. Juve-Inter domenica o lunedì “.

Foto: Inter Twitter