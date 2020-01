Marotta: “Politano-Spinazzola? Clamore mediatico eccessivo”. La gestione di Matteo…

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Sky prima della gara di Lecce. Marotta è tornato sullo scambio Politano-Spinazzola saltato nelle ultime ore. “Penso ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ottimo professionista, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuare quest’operazione. Santon per tre volte non ha trovato collocazione per situazioni analoghe, anche a me sono successe cose simili. Quando si tratta di operazioni da oltre 50 milioni, emolumenti compresi, è giusto che la società analizzi con attenzione. Politano ha fatto la foto con la sua nuova maglia, Spinazzola no”. Dichiarazioni condivisibili, la gestione di Davide Lippi è stato come minimo opinabile, esponendo Politano in modo eccessivo, come sta facendo dalla scorsa estate. Come segnalato qualche sera fa, e come ribadito stamattina dal Corriere dello Sport, Politano voleva e vuole solo la Roma. Vedremo se ci saranno i margini per riaprire la trattativa indipendentemente dallo scambio ormai saltato. Januzaj è un’altra soluzione per la Roma, considerate le difficoltà per Shaqiri, ma i giallorossi avevano scelto Politano…

