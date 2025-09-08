Marotta: “Pio Esposito ha maturità e talento, per diventare un campione deve crescere ancora”

08/09/2025 | 13:17:08

In occasione della decima edizione del Torneo Internazionale “La Passione di Yara”, in memoria di Yara Gambirasio, Beppe Marotta, presidente dell’Inter e ospite della rassegna, ha parlato di Pio Esposito. Ecco le sue dichiarazioni: “Francesco Pio Esposito è sicuramente un grande talento, ma per diventare un campione deve crescere ancora. I meriti sono quasi tutti suoi anche se vanno abbinati al lavoro fatto dalla famiglia, che ha educato lui e i fratelli al meglio, al percorso fatto nell’Inter e alle sue capacità”.

Foto: twitter Inter