Marotta: “Per l’Inter a Bologna la gara più importante dell’anno. Rinnovo Inzaghi una formalità”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la qualificazione alle semifinali di Champions. “È motivo di grandissimo orgoglio per club, tifosi e proprietà ma soprattutto per il nostro allenatore e per la squadra. Noi siamo l’Inter, abbiamo una storia alle spalle e un palmares ricco di successi in tutte le competizioni in cui siamo protagonisti. Quindi è obbligatorio dire che partecipiamo a questa competizione per cercare di vincere. La trasferta di Bologna secondo me è la partita più importante dell’anno contro una squadra che a sua volta considererà importante la stessa gara. Il rinnovo di Inzaghi sarà una formalità, lui ha ancora un anno di contratto, ma secondo la mia mentalità è giusto che non vada a scadenza. Ci siederemo a bocce ferme per prolungare, ma come in passato sarà un incontro piacevole e veloce”.