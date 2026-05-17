Marotta: “Parole di Cardinale? Gli auguro di fare quello che abbiamo fatto noi in 6 anni”

17/05/2026 | 14:42:52

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta ha commentato a Dazn il pregara della sfida contro il Verona, che vedrà la festa scudetto.

Le sue parole: “Una grande emozione, una felicità personale e anche degli 80.000 che sono venuti qui per festeggiare una grande squadra e un grande allenatore”.

La cosa più facile e quella più difficile della stagione? “La cosa più facile era sapere di aver a che fare con un gruppo di giocatori che avrebbero risposto anche quest’anno a quelli che sono i nostri obiettivi. Quella più coraggiosa è stata la scelta dell’allenatore, ma sapevamo chi era Chivu e siamo stati ripagati”.

Vuole rispondere a Cardinale? “Ho due risposte nel taschino, una ironica e una seria. Quella seria è: auguro a lui di poter fare al Milan il percorso che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni ovvero 9 titoli, 2 finali di Champions e 1 di Europa League. Quella ironica me la tengo per altre occasioni”.

In settimana l’incontro con Chivu per il rinnovo? “Un aspetto formale, Chivu rappresenta il presente e il futuro dell’Inter: ce lo dobbiamo tenere stretto”.

Foto: X Inter