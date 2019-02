Marotta: “Paratici ha detto ‘vedremo a giugno’ per Icardi? Faremo lo stesso noi per Dybala…”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dopo l’odierna Assemblea dei Soci ai microfoni di Sky: “Icardi fa parte del gruppo ma in questo momento non è disponibile. Caso chiuso. Le lacrime di Wanda? Dobbiamo chiudere perché altrimenti si va oltre, mi dispiace per ciò che è successo riguardo il lancio del sasso e il resto. Consideriamo Icardi un nostro giocatore e non siamo obbligati a stargli vicino, ci fa piacere farlo e siamo in contatto con lui quotidianamente. Paratici ha detto ‘per Icardi ora nessun contatto, vedremo a giugno’? Noi non abbiamo intenzione di cedere Icardi, al di là della nostra decisione: ha fatto bene e siamo certi che faccia bene anche nel futuro. Per quanto riguarda il ‘vedremo’ detto da Paratici su cosa farà Icardi a giugno, lo stesso discorso lo faremo per Dybala”.

Foto: Inter Twitter