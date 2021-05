Marotta: “Oggi momento di grande festa. Nessuna tensione, dalla prossima settimana colloqui con i singoli giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato della festa scudetto e della questione dei premi scudetto: “Oggi è un giorno di festa, abbiamo festeggiato come giusto che sia e abbiamo vissuto momenti di grande festa. Premi scudetto? Non c’è alcuna tensione, posso solo comunicare che dalla prossima settimana ci siederemo singolarmente con i giocatori per sensibilizzarli sulla crisi economica che sta affrontando il calcio mondiale, non solo l’Inter e lo farà solo in questi incontro che faremo la prossima settimana”.

