Marotta: “Non parlo di Triplete. Stasera inizia la prima parte di un finale di stagione importante”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima del derby contro il Milan di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Io non parlo di triplete, dico che l’obiettivo era essere presente a questi tre avvenimenti, campionato, Coppa Italia e Champions League. Ci siamo, stasera inizia la prima parte di un test che nel ritorno deciderà la finalista. Siamo consapevoli di poter recitare il ruolo di protagonisti”.

Sala ha detto ‘Marotta pensi a vincere lo scudetto’.

“Facile la risposta. Dico che lo scetticismo a cui facevo riferimento non era riferito al progetto di San Siro, era un discorso più ampio in un convegno, parlavo del deficit italiano rispetto all’estero. Infatti il ministro dello Sport con molta lungimiranza sta per nominare un commissario. Parlavo di questo, non volevo urtare il lavoro del sindaco. Però gli dico che vogliamo non vincere solo il campionato”.

Foto: Youtube Inter