Marotta: “Non meritavamo di perdere a Milano. Abbiamo l’obbligo di crederci”

A neanche un’ora dal calcio d’inizio di Liverpool-Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della partita: “C’è grande rammarico per l’andata, non meritavamo di perdere. Stasera è un test importante per la crescita di tanti giocatori che assaporano per la prima volta un’atmosfera del generale. Poi il fatto che nel percorso di crescita ci siano anche queste situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato serve a capire che nel calcio serve cinismo. Però non c’è nulla da rimproverare ai nostri giocatori e stasera abbiamo l’obbligo di crederci, anche se il pronostico ci è avverso“.

Foto: Sito ufficiale Inter