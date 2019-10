Marotta: “Nessuna rivalsa verso la Juve. Conte? È carichissimo, vogliamo riportare l’Inter dove merita”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: “Conte è caricato al massimo come in ogni pre-partita. Questa è sicuramente importante perché è un esame dopo un cammino davvero inaspettato e molto positivo. Ci darà indicazioni importanti. Assolutamente no, noi siamo professionisti quindi non c’è rivalsa. Stasera sarà una partita importante come sottolineato prima, quindi siamo contenti che ci sia una cornice così importante e ci auguriamo di fare bene. È una partita importante, sappiamo che la Juve è favorita ma oggi vogliamo continuare a fare bene. È normale che daremo il massimo, le motivazioni sono molto alte perché siamo all’Inter quindi guardiamo presente e futuro per riportare l’Inter dove merita anche attraverso gli investimenti fatti”, ha concluso Marotta.

Foto: sito ufficiale Inter