Marotta: “Negli ultimi cinque anni abbiamo partecipato con continuità alla Champions, cosa che altri club non possono dire”

28/07/2025 | 14:10:47

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha così presentato la stagione in conferenza stampa da Appiano Gentile: “Siamo pronti a iniziare una nuova stagione, anche se quella precedente si è appena conclusa: questa è la realtà del calcio moderno. Negli ultimi cinque anni siamo la società che ha ottenuto più successi, con 7 titoli conquistati, il maggior numero di punti in Serie A e una presenza costante in Champions League, dove abbiamo raggiunto due finali, un traguardo che alcuni nostri avversari non hanno raggiunto. Questi dati testimoniano il valore del percorso e del lavoro svolto: solo nell’ultimo anno abbiamo disputato 63 partite. Desidero ringraziare la proprietà, sempre presente e lungimirante. Il progetto che stiamo portando avanti è ambizioso e da grande club. Inoltre, il centro sportivo di Appiano Gentile sta vivendo un importante processo di rinnovamento, perché teniamo molto alla crescita di questa realtà.

Foto: twitter Inter