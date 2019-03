Marotta: “Motivazioni forti. Icardi? Tutti disponibili a risolvere il problema”

Intercettato dai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del derby, Giuseppe Marotta ha analizzato così il momento in casa Inter: “Il derby ha un sapore particolare ovunque lo giochi. Il Milan è un punto avanti a noi e le motivazioni sono molto forti. Dopo l’Eintracht? Chiaramente ha lasciato grande amarezza in tutti, c’è un piccolo dato da sottolineare, ovvero la mancanza di 9 giocatori titolari. Non sono alibi perché abbiamo perso e siamo stati eliminati. Oggi possiamo ritrovare la serenità e quel camino importante in classifica”. Inevitabile la domanda sulla questione Icardi: “Se merita di tornare? Avete detto tante cose voi e non voglio dilungarmi. Lui è un ottimo giocatore e aspettiamo che il caso si risolva. La sua presenza allo Stadio? E’ relativo questo. Sarà un aspetto che affronteremo ma non voglio sviluppare altre analisi. Tutte le componenti sono disponibili a risolvere il problema. La disponibilità è totale. Le persone che hanno buon senso lo devono operare e la speranza è quello di ritrovare un giocatore importante che ha dato tanto all’Inter. Ci sono delle regole e delle decisioni prese che porteremo avanti. Siamo in attesa di una gara delicata e ora non voglio parlarne altrimenti non basterebbe un’ora”.

Foto: Sito Inter