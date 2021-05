Marotta: “I bonus saranno rispettati e liquidati. Non ci sono diktat, ma confronto schietto”

Beppe Marotta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della crisi economica che ha investito il mondo del calcio a seguito della pandemia ponendo qualche soluzione che l’Inter adotterà: “Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile, i costi lievitano sempre. Noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi, non è facile a seguito di quello che è successo. Non ci sono responsabilità, è una situazione catastrofica che è capitata improvvisamente. Oggi programmare è molto facile, quando eravamo dentro non potevamo fare altrimenti”.

Sui bonus: “Saranno rispettati e liquidati perché sono frutti di un traguardo meritato, per il resto si tratta di confrontarsi per illustrare loro la fotografia del calcio di adesso. Non c’è nessun diktat da parte della società, è un momento difficile che non riguarda solo l’Inter”.

Foto: Twitter Inter