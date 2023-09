Marotta: “Mi aspetto un derby da spot per il calcio. Dimarco? Il prolungamento è doveroso quando dimostri appartenenza”

Serata di premiazioni alla Scuola Militare Teulié di Milano, dove questa sera verrà assegnato il premio gentleman della Serie A. Tra i presenti c’è anche l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta che ha parlato a pochi giorni dal derby: “Mi auguro innanzitutto che sia un bellissimo spot per il calcio e l’Italia. Il derby ha sempre un sapore particolare, una stracittadina che al di là del vissuto in campo ha nel confronto tra le tifoserie la cosa bella. Un confronto amichevole fatto di coreografie e colori. Lascia sempre qualcosa che non puoi dimenticare. Mi aspetto che ci sia una prestazione lusinghieraa da parte nostra, anche se siamo ancora all’inizio del campionato e diventa difficile stilare valutazioni e pronostici”

Poi ha proseguito parlando del rinnovo di Federico Di Marco: “Prolungamento di contratto, giusto e doveroso quando i giocatori manifestano questo valore di appartenenza come valore forte. Giusto che il club recepisca questa volontà e studieremo a tavolino questo prolungamento”.

Foto: Instagram Inter