Marotta: “Messi all’Inter? Fantacalcio. I nostri 82 punti come nell’anno del Triplete”

L’ad dell’Inter ai microfoni di DAZN ha commentato il secondo posto dei nerazzurri alle spalle della Juventus dopo la vittoria contro l’Atalanta. Queste le parole di Beppe Marotta: “Tutto questo fa un effetto strano, perché è stato un anno difficile anche per noi. Abbiamo ottenuto delle statistiche positive, dalla miglior difesa alle vittorie in trasferta fino agli stessi punti del Triplete. Il merito da dato a tutti. Vincere? E’ difficile analizzare l’anno oggettivamente, aver buttato punti significa aver accumulato esperienza, oggi si è vista una squadra esperta. Per il futuro vogliamo crescere, il che significa eliminare gli errori fatti fino ad ora e alzare l’asticella in termini di qualità. Il lavoro di Conte fino ad oggi si è visto, vogliamo continuare su questa strada con cattiveria e determinazione. Messi? È fantasia sicuramente, dobbiamo rispettarlo e finirà al Barcellona.”

Foto: youtube Inter