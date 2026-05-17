Marotta: “Mercato? Puntiamo a un mix tra giovani ed esperti”

17/05/2026 | 17:44:25

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Verona.

Le sue parole: “”Vincere è sempre straordinario. Sono soprattutto contento per il mondo Inter, meritava questo straordinario traguardo”.

Qualcosa in canna a livello di mercato? “Qualche cambiamento sì, processo evolutivo e non rivoluzionario. Ci sono giocatori che anagraficamente purtroppo hanno una valutazione che va fatta, massimo rispetto per chi andrà via. Puntiamo a un mix tra giovani e giocatori esperti”.

Quanti innesti per tornare protagonisti in Europa? “Lo zoccolo duro c’è, anche oggi abbiamo avuto alla fine 4 giocatori formati nel nostro Settore Giovanile e questa è la squadra da seguire”.

Foto: sito Inter