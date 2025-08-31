Marotta: “Mercato? Non accadrà altro. Abbiamo confermato l’ossatura come fanno le squadre forti”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a DAZN anche del calciomercato nerazzurro: “Rosa Inter completa in entrata e in uscita? Sì, penso non accadrà altro, confermare l’ossatura della squadra è un pregio, solo le squadre forti possono farlo. La rosa è numericamente giusta, nel rispetto di programma e obiettivi, anche per un confronto fatto quotidianamente con l’allenatore. Reparto non toccato la difesa? Intanto non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo nel reparto. La maggior parte hanno grande esperienza e sono collaudati, un po’ datati, ma è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo è garanzia di tranquillità. Vedremo più avanti cosa succederà”.

FOTO: Sito Inter