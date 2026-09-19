TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Marotta: “Mazzola è un pezzo di leggenda che se ne va. Stasera il risultato sarà interlocutorio”

19/09/2026 | 17:36:18

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma partendo da un ricordo di Sandro Mazzola:“E’ un pezzo di leggenda che se n’è andato: ha indossato la maglia per 17 stagioni consecutive e ha contribuito a far grande la Grande Inter. Oggi sta a noi cercare di preservare la memoria di questa icona perché un club è grande quando fa questo: in questa memoria ci sono valori grandi che noi dobbiamo prendere di esempio e trasferirli nei nostri ragazzi. Stasera sarà un risultato interlocutorio ma sarà una bella occasione per affrontare un avversario di grande valore: conta molto la prestazione. La Roma ha dimostrato raccogliendo anche consensi nella qualità del gioco: oggi è un avversario di tutto rispetto. Mi piace la grande qualità di Gasperini: sono i concetti che ha trasmesso ai giocatori indipendentemente da chi viene e chi va. L’organizzazione è la caratteristica più grande, unita al supporto di un pubblico numeroso che dà la spinta”.
foto sito inter