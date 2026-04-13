Marotta: “Malagò? Uno dei migliori risultati degli ultimi anni. Abete? La sua candidatura è un atto legittimo”

13/04/2026 | 17:13:49

Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A: “18 club su 20 a favore di Malagò? Uno dei migliori risultati degli ultimi anni, l’espressione di 20 club, società e presidenti. Questo è il primo atto di una situazione che ci deve portare a trovare una strada maestra per migliorare il nostro calcio dal punto di vista della nobiltà della Nazionale che è un patrimonio sociale e dall’altro è il momento di fare riforme, non può non avvenire senza confronto con la politica. Governo non in favore di Malagò? Non lo so e mi dispiace, Malagò è stato identificato come profilo di manager sportivo che naviga da tanti anni nel nostro mondo, deve essere interprete e raccogliere le linee guida della Serie A per migliorare il nostro calcio che è un paziente malato e che ha bisogno di una cura importante. Abete? Ci siamo mossi con tempestività e anche con grande unione, rivendichiamo il ruolo di protagonista che la Serie A ha sempre avuto negli anni ’70, ’80 e ’90 ma che poi si è un po’ perso. Rivendichiamo di essere la locomotiva di un sistema importante per l’Italia e che tiene conto anche delle situazioni legate alla B, C, Dilettanti ma soprattutto del settore giovanile che è dove nascono i talenti del futuro e sui quali bisogna lavorare. Il fatto che sia candidato è un atto legittimo di un dirigente che ha dato molto al calcio, non mi esprimo, è un suo diritto. Chi troverà più consensi vincerà, parliamo di due professionisti con un profilo importante”.

Foto: twitter Inter