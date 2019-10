Marotta: “Lukaku ci regalerà grandi soddisfazioni. Lautaro? Talento vero”

Arrivano altre parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del premio ‘Oreste Granillo’: “Oggi giochiamo in un calcio moderno, che vuole che l’attaccante si metta a disposizione della squadra e questo Lukaku lo sta facendo molto bene oltre a segnare, ha fatto un inizio di campionato assolutamente positivo. Ha dei grandissimi margini di crescita, credo che ci regalerà grandi soddisfazioni. Per Lautaro Martinez vale lo stesso discorso, sta crescendo di domenica in domenica, è un talento vero”, ha chiuso Marotta.

Foto: Twitter ufficiale Inter