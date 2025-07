Marotta: “Lookman? Se non si chiude a breve, valuteremo altre soluzioni. Su Leoni…”

28/07/2025 | 14:54:36

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha fatto chiarezza sulla situazione legata ad alcuni profili di mercato. Tra questi, Leoni del Parma: “È un giocatore interessante, ma non abbiamo aperto trattative. In questo momento le priorità sono altre.” Tornando su Lookman, ha precisato: “Ha 28 anni, non rientra nella categoria dei giovani da valorizzare e rivendere, ma l’esperienza conta. È un calciatore che può dare qualità immediata e fare da riferimento anche per i più giovani.” Infine, sul possibile affondo: “Sì, questa è una settimana decisiva. Cerchiamo un profilo che dia imprevedibilità alla squadra e Lookman rientra in questa categoria, anche se non è l’unico nome. Se non si chiude a breve, valuteremo altre soluzioni.”

