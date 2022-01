Marotta: “L’Inter ha un forte appeal e una struttura solida. Dybala? I tentativi vanno fatti, bisogna essere ambiziosi”

Sempre Marotta su Canale 5 prima della sfida con l’Empoli: “Guadiamo con felicità al presente, c’è una struttura solida, c’è un forte appeal. Questo è un motivo d’orgoglio per tutti. Dybala? Quando uno come lui va in scadenza è normale venga avvicinato a club importanti e queste discussioni sono ricorrenti. Poi ricordiamo che abbiamo un pacchetto di professionisti che stanno bene rispondendo alle nostre sollecitazioni. Il management deve essere molto ambizioso nel cercare i giocatori e alzare l’asticella. I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno. Il reparto tecnico ci dà garanzie per il presente e il futuro, Inzaghi è contento dei quattro attaccanti”.

FOTO: Sito Inter