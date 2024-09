Marotta: “L’Inter adempie a tutti i doveri che Federazione e UEFA impongono di rispettare”

Presente al Premio Nereo Rocco a Coverciano, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande postegli dai giornalisti presenti. Ha parlato del livello della Serie A, e ha risposto alle accuse mosse da Commisso verso l’Inter in un’intervista, accusata dal patron della Viola di aver speso cifre ingenti di denaro, nonostante i debiti.

Sull’Inter: “Sono fiducioso per questo gruppo, l’allenatore può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma esprimono una qualità di alto livello”.

Sul livello della Serie A: “La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l’Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c’è chi vincerà lo Scudetto”.

Le accuse di Commisso: “Ho tanto rispetto, ma l’Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e UEFA impongono di rispettare”.

Foto: Sito Inter