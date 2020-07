Marotta: “Lautaro non ha mai detto di voler andare via, è un professionista”

Il direttore generale dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato anche del futuro di Lautaro ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Le parole si perdono nel vento e nel vuoto. Lautaro non ha mai manifestato l’intenzione di andare via, è un professionista serio che non si lascia condizionare. Ha avuto un momento di flessione ma nelle ultime settimane ha risalito la china e ha offerto prestazioni in sintonia con le sue capacità”.

FOTO: Youtube Inter