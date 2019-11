Marotta: “Lautaro ha trovato grande autorevolezza. Gabigol? Difficilmente farà parte del progetto”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro lo Slavia Praga: “Lautaro Martinez? Ha trovato grande autorevolezza, le sue prestazioni confermano la sua crescita. Ha davanti una carriera importante. La partita di Dortmund dà un significato preciso: dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto un primo tempo splendido, non seguito dal secondo. Fin dall’inizio di stagione abbiamo sempre parlato di un modello nuovo che prevedeva un percorso di crescita costante, i giovani talenti possono diventare campioncini anche attraverso il clima internazionale della Champions. Solo con tempo ed esperienza si alzerà il livello. Gabigol? Per lui vale lo stesso discorso di Lautaro. Un giocatore che sta crescendo di anno in anno e che dal termine di dicembre tornerà a disposizione dell’Inter. Valuteremo attentamente la collocazione. Abbiamo delle richieste, difficilmente farà parte del nostro progetto, decideremo con molta calma”, ha chiuso Marotta

Foto: sito ufficiale Inter