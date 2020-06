Marotta: “Lautaro è ambizioso ma non ha chiesto di andare via e noi vogliamo tenerlo”

Intervistato dai microfoni di SKY Sport prima della gara di questa sera contro la Sampdoria, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato anche del futuro di Lautaro Martinez: “Che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo perché ha fatto un inizio di stagione straordinario, è giovane e ha qualità. Abbiamo detto più volte che l’Inter è una società che non intende vendere i suoi giocatori e, se il giocatore non vuole andar via, ce lo teniamo stretto. Al di là di questo dopo tre mesi ci vuole la tranquillità di aspettare tempi migliori per i calciatori, una partita da sola non fa testo. Non credo si debba valutare per la prestazione col Napoli ma per quanto fatto prima. Sicuramente è un ragazzo giovane, è lusingato dell’attenzione dei grandi club. E’ umano che ci sia un’attenzione ma da parte nostra c’è la voglia di trattenerlo e da parte sua non ha manifestato concretamente la voglia di andar via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l’anno prossimo.”

Foto: sito ufficiale FC Inter