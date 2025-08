Riconoscimento prestigioso per Marotta: la Bicocca gli conferirà una laurea Honoris Causa

05/08/2025 | 13:30:25

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha segnato in agenda un appuntamento importante, questa volta extra-calcistico. Il 26 settembre 2025, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna dell’edificio Agorà U6, l’Università di “Milano-Bicocca” conferirà la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali” al numero 1 nerazzurro. L’annuncio è arrivato direttamente dalla prestigiosa università: “Punto di riferimento nel processo di rinnovamento del calcio italiano, Giuseppe Marotta verrà insignito del riconoscimento anche per il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo e i progetti formativi dedicati ai giovani atleti avviati negli anni”.

Foto: X, Inter