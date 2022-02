Marotta: “L’arrivo di Gosens non influisce sul rinnovo di Perisic. Brozovic? C’è la volontà reciproca”

Ai microfoni di DAZN ha parlato anche Marotta, a tutto tondo su mercato e futuri della stagione: “È una gara particolare e spero che sia uno spot positivo per tutto il movimento calcistico. Ci sono 45 punti ancora a disposizione ma non è una spallata decisiva. Vincere sarebbe una vittoria d’orgoglio e ci permetterebbe di estendere un ruolino di marcia importante. L’arrivo di Gosens non influenzerà il rinnovo di Perisic. Abbiamo fissato un tassello su quella fascia. C’è più competitività e farà bene e si è alzato il livello qualitativo. Perisic è un grande professionista e può essere utilizzato sia a destra e sia a sinistra, è una pedina importante. Ripeto, Gosens non è un limite all’utilizzo di Perisic. Con Brozovic c’è la volontà da entrambe le parti di proseguire e vediamo di chiudere il più velocemente possibile”.

FOTO: Sito Ufficiale Inter