Marotta: “La Serie A ormai è un campionato di transizione. Pochi campioni e stadi obsoleti”

26/09/2025 | 16:54:29

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine di una lectio magistralis, nel giorno in cui ha ricevuto la Laurea Honoris Causa alla Università di Milano.

Il presidente ha così parlato: “Abbiamo un grande problema di stadi in Italia e anche di spettacolo che deve essere sempre di qualità. Oggi il nostro prodotto è diminuito come valore. Il nostro è un campionato di transizione in cui purtroppo i giocatori sono di passaggio. Oggi in Serie A abbiamo un giocatore che secondo me è un vero campione ovvero Luka Modric che però è arrivato in Serie A a 40 anni”.

Parole poi anche sul suo periodo alla Juventus e sulla questione San Siro: “Nel 2010 ho partecipato all’inaugurazione dello Juventus Stadium. Nel 2011 ci fu l’abbandono dello Stadio Olimpico. E guarda caso in 7 anni vincemmo 7 scudetti consecutivi. Uno stadio moderno che rispondeva a tutti i requisiti e alle esigenze del tifoso. Il tifoso deve riconoscere lo stadio come una sua casa ospitale con i servizi più moderni. Oggi quella struttura di Torino garantisce futuro al club. Non entro nel merito dettagliatamente oggi su quanto sta accadendo a Milano per la vicenda stadio. La città ha bisogno di uno stadio moderno e nuovo. In questo momento siamo fuori dalle città candidate per Euro 2032. Auspico che non ci siano preclusioni, sia Inter che Milan garantiscono trasparenza”.

Foto: sito Inter