Marotta: “La sconfitta con il Liverpool ci lascia amarezza, decisione arbitrale avventata. Vogliamo arrivare nelle prime otto”

11/12/2025 | 22:00:49

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport tornando sulla sconfitta contro il Liverpool: “Il ko col Liverpool lascia grande amarezza, perché immeritata, ma dall’altra parte ci dà tanta carica, perché ora abbiamo due partite nel girone di Champions che saranno assolutamente importanti per noi. Le affronteremo con ancor più determinazione. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime otto. Se ce la faremo saremo orgogliosi, altrimenti ricorreremo ai playoff. Fin qui abbiamo una visione positiva del cammino di Chivu. La decisione arbitrale di martedì è stata avventata. Dobbiamo rimboccarci le macchine e lavorare per qualificarci. La squadra ha esperienza e caratura, è fatta di grandi campioni e ha un allenatore bravissimo e un pubblico straordinario. Sono ottimista. Nel calcio non sempre la più forte vince, in tutte le partite, anche nelle sconfitte, siamo stati quantomeno alla pari degli avversari. Le prestazioni ci confortano, forse a volte dobbiamo essere più furbi o più fortunati per far sì che gli episodi ci girino a favore. Mercato? Guardiamo con molta attenzione a gennaio: Ausilio e Baccin sono attenti, se ci saranno opportunità le terremo in considerazione. Ma questa rosa soddisfa il nostro programma e le esigenze dell’allenatore. Non prevedo operazioni rilevanti. Genoa? Marassi è uno stadio particolare, la gente è quasi in campo e si sente il calore dei sostenitori. Sarà una partita difficile e la tradizione delle ultime partite lo dimostra. La affronteremo con determinazione, è importante vincere”.

foto sito inter