Marotta: “La mission è considerare lo sport come una palestra di vita”

A parlare, durante l’evento Costituzione e Sport a Palazzo Lombardia, è stato il presidente dell’Inter Marotta. Queste le sue parole: “Quando si parla di presidente dell’Inter si parla di una squadra che ha milioni di tifosi nel mondo. Non tutti conoscono la valenza sociale che l’Inter rappresenta, noi abbiamo una filiera di squadra di donne e uomini, tutto questo per avere 700 tesserati. Abbiamo una responsabilità sociale nei loro confronti. I genitori spesso rimpongono ai ragazzi delle aspettative pesanti, noi ci troviamo a gestire queste situazioni. Dobbiamo essere capaci, siamo dotati di profili professionali. Nell’Inter c’è una selezione molto forte, non possiamo perdere di vista la mission, ovvero considerare lo sport come una palestra di vita”.

Ha poi continuato Marotta: “Prima c’era il fenomeno del grande imprenditore, ora 12 società su 20 sono di proprietà straniere. Sono venute meno anche le forme di sponsorizzazioni locali. Queste società sono costrette a far pagare la retta, andiamo intorno ai 1.000 euro l’anno per ragazzino, è chiaro che una famiglia che ha un reddito basso ha un approccio diverso. I veri talenti arrivano dall’oratorio, dalla strada. Adesso anche l’oratorio deve far pagare la retta. Ecco allora che deve intervenire lo Stato, non ne parlo in maniera critica, il fatto di poter avere le scuole a tempo pieno e far si che accanto alla scuola ci sia la continuità nel pomeriggio può essere un aspetto. Oggi il vero problema sono le strutture, noi come Serie A con 1,2 miliardi che versiamo all’erario siamo tra i maggiori contribuenti, e allora una defiscalizzazione per chi investe nello sport potrebbe aiutare a dotarsi di strutture per essere un polo attrattivo anche per i giovani”.

FOTO: YouTube Inter