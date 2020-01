Marotta, la comprensibile pretattica verbale prima di…Eriksen all’Inter

Beppe Marotta ha parlato a Sky anche del futuro di Eriksen. “E’ un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere stato a cena con l’agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c’è concorrenza e non sappiamo cosa succederà. Sicuramente è un ottimo giocatore“. Normale e comprensibile pretattica verbale, Eriksen viaggia spedito verso l’Inter. Marotta ha confermato anche che “Politano e Giroud potrebbero essere legati“. Anche l’attaccante francese ha voglia di Inter e sarà accontentato. Marotta ha confermato anche la concreta possibilità di un arrivo di Moses quando, come anticipato, Lazaro andrà al Newcastle.