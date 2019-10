Marotta: “Juve? Partita non decisiva. Conterà più la prestazione che il risultato”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro la Juve. Queste le sue parole ai microfoni di RSI: “Si tratta di una gara top come quella col Barcellona. Quella di domenica è riconducibile al campionato dove in questo momento siamo in testa. Sappiamo che è una partita interlocutoria, non decisiva, per cui più che il risultato conta la prestazione contro una squadra forte”.

Foto: sito ufficiale Inter