Marotta: “Jiangsu campione? Speriamo sia foriero di successi per l’Inter”

Una linea nerazzurra che lega la Cina e l’Italia. Precisamente, da Nanchino a Milano. L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, dopo i complimenti scritti dei nerazzurri alla squadra cinese campione per la prima volta, ha lanciato un augurio intervistato da Inter Tv: “Già ieri ci siamo complimentati con la famiglia Zhang per questo traguardo prestigiosissimo. Auspico e spero che sia foriero in casa italiana perché tutti a Milano se lo meritano.”

Foto: sito ufficiale Inter