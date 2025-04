Marotta: “Io avrei bloccato Paratici al Milan? Questa è un’altra leggenda metropolitana” 

Nel corso dell’evento il “Foglio a San Siro” Beppe Marotta presidente dell’Inter è intervenuto sull’operazione (ormai sfumata) Paratici-Milan e sul fatto che sia stato lui a bloccare l’operazione. “Questa è un’altra leggenda metropolitana milanese. Non so se esiste il cavaliere bianco, metafora della finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario del Milan o l’AD, che ovviamente non aspettano un mio suggerimento? Quale è il capo d’accusa? Io sarei contento se Paratici andasse al Milan perché mi genererebbe ulteriori stimoli e sarei ancora più incazzato…”.

Foto: sito Inter