Marotta: “Inzaghi sta rispettando il nostro obiettivo, siamo contenti. Chiaro che si può migliorare”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby d’Italia contro la Juve: “Oggi dobbiamo continuare il percorso di risalita verso l’alta classifica. Accanto ai numeri, ciò che conta è la prestazione e oggi dovrà essere convincente, per essere ancora protagonisti com’è giusto che sia“. Poi ha proseguito parlando di Simone Inzaghi: “Come tutti noi, si cresce sempre. Si cresce quotidianamente. L’esperienza è un valore importante. Simone è un allenatore giovane, nonostante abbia avuto una esperienza importante alla Lazio, anche da giocatore. E’ arrivato con grandi credenziali, sta rispettando il nostro obiettivo e siamo contenti. Poi è chiaro che in Italia e in Europa si può migliorare di volta in volta, lui ci ha portati agli ottavi di Champions e stiamo risalendo in campionato, siamo contenti”.

Foto: sito Inter