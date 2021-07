Marotta: “Inzaghi profilo adatto per l’Inter. Per la prossima stagione importante riavere i tifosi negli stadi”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato durante la conferenza di presentazione di Simone Inzaghi riguardo al momento economico della società e dell’importanza dei tifosi negli stadi:

Inizia una stagione come sempre difficile, presentiamo il nostro nuovo tecnico con grande orgoglio perché il progetto dell’Inter continua, con un nuovo tecnico, giovane e vincente, sappiamo che è il profilo più adatto che impersonifica i valori di questo club: entusiasmo, lavoro e votato ai successi. Attraversiamo un momento difficile e per certi versi inquietante, post-pandemia, e anche per effetto dell’economia mondiale, di riflesso il calcio oggi è alla ricerca di un modello sostenibile. Di sicuro l’Inter vuole continuare per volere della proprietà sulla falsariga della passata stagione, guardando agli aspetti economici e finanziari. La dirigenza intende comunque allestire la squadra più competitiva possibile. La proprietà ha profuso circa 700 milioni di euro in questa società, oggi il calcio paga le conseguenze di quanto appena accaduto, impensabile chiedere ancora certi sforzi. Sono state fatte scelte dolorose, come la cessione di Hakimi, ma tutto è sempre svolto sotto l’aspetto della continuità. Il dialogo è il miglior mezzo per avere successi. La Lega e le società si stanno attrezzando per avere riposte dal governo. Le condizioni attuali mostrano che abbiamo milioni di vaccinati, abbiamo le possibilità di far tornare i tifosi. Potrà essere anche un metodo per far vaccinare coloro che non vogliono o non si fidano. Le notizie che abbiamo finora sono che andiamo verso le aperture, i governanti parlano di aperture graduali. Ripartire senza pubblico sarebbe demotivante, inoltre la loro assenza pesa sul bilancio dei club e potrebbero creare difficoltà alle società“.

Foto: sito ufficiale Inter