Marotta: “Inzaghi leader di questa squadra. Lukaku voleva andare via, la sua cessione ha messo in sicurezza il club a livello finanziario”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, nel pre partita della gara di campionato contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Abbiamo lo scudetto sul petto e dobbiamo onorare nel migliore dei modi questo campionato. Nella griglia ci sono sette squadre candidate a vincere. L’Inter è una società blasonata, dobbiamo essere ambiziosi. Lo saremo grazie a questa squadra a disposizione”.

Su Inzaghi: “Impressioni positive. Conoscevamo il professionista grazie alla sua esperienza alla Lazio dove ha fatto benissimo. Era il miglior profilo, siamo felici e onorati di averlo a disposizione. E’ lui il vero leader di questa squadra, nonostante la cessione di Lukaku. La società, davanti ad una sua decisione esplicita di voler andare via, non poteva rifiutarsi. E’ stata un’opportunità per il club con questa cessione ha messo in sicurezza finanziaria il club alla luce di una situazione difficile a livello mondiale”.

Foto: Sito Inter