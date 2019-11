Marotta: “Interverremo sul mercato a gennaio. Accontenteremo Conte, ma non solo lui”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky, nel pre-partita della sfida fra l’Inter e l’Hellas Verona. Inevitabili le domande sullo sfogo dei giorni scorsi di Conte, dopo il ko di Champions con Borussia: “Conosco molto bene Antonio, è un uomo ed un professionista molto esigente. Nel contenuto, che mira alla ricerca dell’eccellenza, siamo tutti allineati. Alla prima occasione, a gennaio, puntelleremo la rosa. Siamo d’accordo con lui, lavoriamo con grande serenità per portare in alto l’Inter”

Si interverrà nella prossima finestra di mercato? “L’esperienza mi dice che gennaio è un mercato povero e arido. Lavoreremo per cogliere le opportunità, saremo consapevoli, anche di avere una società ed un mister molto forti. Vedremo quello che succederà. Giocatori esperti? Il mix di gioventù ed esperienza già c’è nell’Inter, non pensiamo di prendere profili vicini alla fine della carriera”.

Farebbe dei cambiamenti nel lavoro fatto in estate? “Oggi non mi sarei aspettato di essere ad un punto dalla Juve. Da ogni critica bisogna solo guardare avanti, non dietro. E pertanto lavoreremo per alzare l’asticella. Accontenteremo Conte, certo, ma anche chi lavora in dirigenza”.

Foto: Inter Youtube