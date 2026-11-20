Marotta: “Inter? Una macchina funziona se non ci diamo alibi”

20/11/2026 | 17:21:17

Le parole di Beppe Marotta, durante la premiazione dell’Inter come squadra dell’anno a GLGS 2026: “Questo è un premio riconosciuto alla società intera: c’è una squadra che va in campo e un’altra dietro le quinte composta da circa 350 persone che quotidianamente lavorano per supportare chi va in campo. Cercando anche di non dare alibi: la macchina funziona se non ci diamo alibi. Quando non ci sono alibi, la squadra deve tirare fuori tutto l’orgoglio. Questo riconoscimento è distribuito a tutte le componenti della società. Fondazione Inter? A breve la presenteremo, è una novità assoluta. Una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo e di business: da tempo il nostro bilancio ha raggiunto i 538 milioni di ricavi, ma è anche un fenomeno sociale”.

Foto: twitter Inter