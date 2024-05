Marotta: “Inter solida, nessuna preoccupazione, controllate i conti. Zhang? Sono ottimista”

Intervistato da DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta commenta così i temi caldi in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è arrivata la Seconda Stella. È un’emozione nuova e inedita, cerchiamo di tenercela dentro il più possibile”.

Cosa si sente di aggiungere al comunicato di Zhang? Cosa devono aspettarsi i tifosi?

“La questione riguarda i nostri azionisti, non solo non ne siamo a conoscenza bene ma è una questione di correttezza. Posso garantire che la società è molto solida, stiamo portando avanti un percorso virtuoso e non abbiamo nessun problema. Sotto Zhang le cose sono andate molto bene, Steven e la famiglia amano l’Inter e qualsiasi decisione prenderanno sarà per amore e per la storia dell’Inter. Sono molto ottimista che si possa proseguire così”.

I tifosi possono stare tranquilli? “Assolutamente sì, siamo una bella società e realtà: Abbiamo in gruppo solido di giocatori, non c’è nessuna preoccupazione dal punto di vista finanziario ed economico. Qui dobbiamo essere bravi noi come manager a fare un mercato creativo, adoperando la leva del coraggio e puntando sui giovani o suoi giocatori di esperienza. In questi due anni abbiamo fatto un saldo positivo con ua squadra competitiva. Il coraggio e il lavoro sono le nostre caratteristiche principali”.