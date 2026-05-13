Marotta: “Non metteremo la stella d’argento. Ma l’importante è vincere la Coppa”

13/05/2026 | 20:13:48

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia.

Le sue parole: “Una finale è sempre un momento di grande emozione e che ripaga i sacrifici fatti. Crediamo in questa competizione e abbiamo la speranza di conseguire la decima vittoria che porterebbe metaforicamente a un’altra stella. La squadra è motivata al punto giusto”.

Metterete la stella sulla maglia? “No, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche. L’importante è vincere ed è sempre qualcosa di luccicante, anche se metaforica”.

L’aspetto che le è più piaciuto in stagione? “Da qualche anno questo gruppo insieme, è passato tra vittorie e sconfitte ed è cresciuto in mentalità. I ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di recitare un ruolo importante”.

Squadra dal rendimento più equilibrato grazie a Chivu. “E’ lo scudetto di Chivu e della squadra, Chivu ha recitato un ruolo importante e ha dimostrato qualità che non possono che migliorare. Quando affronti squadre che giocano la partita dell’anno, è più difficoltoso del normale”.

Foto: X Inter