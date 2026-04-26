Marotta: “Inter estranea alle accuse. Siamo concentrati sullo scudetto”

26/04/2026 | 17:50:03

Il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky prima della gara contro il Torino.

Ovviamente risposta alle accuse della vicenda arbitri: “Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma. Oggi siamo qui pensando a questa partita, a questo campionato e a questo Scudetto che vogliamo; sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro”. Non vi aspettate che qualcuno venga ascoltato? “Sono stato molto chiaro, non ho nulla da aggiungere”.

La Procura di Milano fa riferimento alla situazione a San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia col Milan. Cosa ha da dire in merito a quest’accusa? “Mi ha sorpreso perché non dico che non ricordo, non trovo collegamenti. Ho appreso tutto dalla stampa, ho risposto in modo esaustivo. Non voglio dire nulla di più, siamo qui a Torino per giocare la partita e portarci a casa questo Scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza”. Intanto complimenti per la stagione, sul mercato Marotta ha molta lungimiranza sui cambiamenti da fare. “Grazie per i complimenti, riservati ad allenatore e squadra; il merito principale sia il loro. Vogliamo arrivare a questo doppio traguardo, siamo concentrati su questo esame poi penseremo al prossimo avversario e ad un altro trofeo che vogliamo vincere per la decima volta. Sarebbe una cosa straordinaria per l’Inter”.

Foto: sito Inter .