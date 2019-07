Marotta: “In simbiosi con Conte, presto avrà la rosa vera completa“

(ANSA) Beppe Marotta tranquillizza i tifosi nerazzurri. Al termine del vertice di mercato con Conte, al quale hanno partecipato anche il presidente Steven Zhang, il ds Ausilio, l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e Gabriele Oriali. Ecco le sue parole: “Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare“.

Foto: Twitter Inter