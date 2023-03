Marotta: “In queste partite servono il cuore e un grande coraggio. Lukaku? Il prestito è per una stagione, indipendentemente dal rendimento tornerà al Chelsea”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara tra Porto e Inter, analizzando il momento dei nerazzurri e anche di Laukaku.

Queste le sue parole: “Sono partite in cui bisogna buttare al di là dell’ostacolo la mente, con determinazione. Si preparano da sole, ma credo che stasera si deve avere grande concentrazione e grande coraggio”.

Superare il turno o meno può portare ad altre valutazioni?

“Noi guardiamo il presente, non guardiamo il passato o il futuro, siamo concentrati su questa gara. Dobbiamo ottenere il risultato per tutti noi, tutti sanno quali sono i nostri doveri e le nostre ambizioni, dobbiamo onorare la maglia”.

Il futuro di Lukaku? “Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo andamento tornerà al Chelsea. E stata una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre e chi ha partecipato ai mondiali. Brozovic non è il Brozovic che non conosciamo, Lukaku non si è ancora ritrovato. Non è ancora al top o quello che conosciamo dalle annate precedenti”.

Su Lukaku: “Ho fatto un’analisi generale, poi le bandiere non esistono, oggi i giocatori sono delle piccole aziende che guardano all’aspetto professionale, il calcio è ridimensionato, la concorrenza è molto più forte, alcuni giocatori possono essere appetibili per i grandi club europei”.

Foto: sito Inter