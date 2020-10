Marotta: “Il VAR ha un vuoto normativo. Oggi rigore solare non dato a noi”

Intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 con il Parma, l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, si è lamentato dell’arbitraggio, parlando di un rigore non dato a Perisic e di altri errori in queste 6 giornate. Ad arbitrare il match è stato il quarto uomo Marco Piccinini dopo l’infortunio di Luca Pairetto nel riscaldamento.

Queste le sue parole: “E’ doveroso da parte mia intervenire alcune volte per intervenire negli errori arbitrali. Non è giusto assistere a troppi giudizi sbagliati. Oggi c’era un rigore in nostro favore clamoroso non assegnato e il Var non intervenuto. La nostra prestazione non è stata delle migliori, ma le considerazioni le farà Conte, ma io ho dovuto parlare di queste situazioni arbitrali. Io, come tutto il mondo del calcio, sono favorevole alla tecnologia. Sono qui per denunciare di un vuoto formativo che in questo momento ha il VAR e in queste 6 giornate in nostro sfavore sono state fischiate cose sbagliate”.

